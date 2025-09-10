PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Kind in Jever

Jever (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 17:25 Uhr im Bereich Friedrich-Orth-Weg / Dannhalmsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann den Friedrich-Orth-Weg mit seinem Pedelec, als plötzlich ein 8-jähriges Kind von links den Weg passierte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Beteiligten stürzten und sich Verletzungen zuzogen.

Das Kind wurde im Anschluss durch eine Erziehungsberechtigte zu einem Arzt gebracht.

Die Polizei Jever hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum genauen Hergang eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:46

    POL-WHV: Radfahrer durch Pkw-Fahrer bedrängt und beleidigt - Polizei ermittelt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagmorgen (09.09.2025) kam es gegen 09:00 Uhr in der Bremer Straße zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wies der Radfahrer einen entgegenkommenden Pkw-Führer mittels Handzeichen auf die mutmaßliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hin. Der Autofahrer ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:23

    POL-WHV: Diebstahl von Spendendose in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine 35-jährige Frau eine im Kassenbereich aufgestellte Spendendose des Kinder- und Jugendhospizes. Die Dose wurde kurz darauf durch Zeugen aufgefunden und an zufällig vorbeikommende ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    POL-WHV: Unbefugtes Betreten einer Wohnung in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 16:00 Uhr in der Börsenstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Frau unbefugt in eine Wohnung eindrang. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die 50-jährige Beschuldigte zunächst über ein nicht geschlossenes Flurfenster Zugang zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Anschließend begab sie sich in das Obergeschoss und betrat dort eine Wohnung durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren