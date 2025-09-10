Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Kind in Jever

Jever (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 17:25 Uhr im Bereich Friedrich-Orth-Weg / Dannhalmsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann den Friedrich-Orth-Weg mit seinem Pedelec, als plötzlich ein 8-jähriges Kind von links den Weg passierte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Beteiligten stürzten und sich Verletzungen zuzogen.

Das Kind wurde im Anschluss durch eine Erziehungsberechtigte zu einem Arzt gebracht.

Die Polizei Jever hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum genauen Hergang eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell