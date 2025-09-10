Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugtes Betreten einer Wohnung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 16:00 Uhr in der Börsenstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Frau unbefugt in eine Wohnung eindrang.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die 50-jährige Beschuldigte zunächst über ein nicht geschlossenes Flurfenster Zugang zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Anschließend begab sie sich in das Obergeschoss und betrat dort eine Wohnung durch die unverschlossene Wohnungstür.

In der Wohnung suchte sie offenbar nach Lebensmitteln. Bei der Rückkehr des Bewohners saß die Frau am Küchentisch. Gegen die 50-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

