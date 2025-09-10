PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Auseinandersetzung nach Tennisspiel in Wangerland

Wangerland (ots)

Am Dienstagabend (09.09.2025) kam es gegen 18:02 Uhr in einer Tennishalle in der August-Hinrichs-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer (74 und 84 Jahre alt) nach einem Tennismatch in der Umkleidekabine in Streit. Im Verlauf des Streits kam es zu gegenseitigen Faustschlägen, wodurch einer der Beteiligten zu Boden ging. Dieser verließ die Kabine und verständigte den Notruf.

Beide Männer machen wechselseitig Angaben, jeweils zuerst angegriffen worden zu sein. Einer der Beteiligten wies eine Rötung am Ohr auf. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Männer ein.

