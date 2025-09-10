Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall zwischen Radfahrer und Fußgänger in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 13:00 Uhr in der Parkstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Fußgänger von einem bislang unbekannten Radfahrer geschlagen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Opfer ein Gebäude und betrat den Gehweg. Im selben Moment befuhr ein Radfahrer den Gehweg, wodurch es beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer geriet ins Straucheln, zeigte sich erbost, kehrte um und schlug dem Fußgänger unvermittelt mit der flachen Hand gegen die rechte Schläfe. Der Radfahrer entfernte sich anschließend.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

