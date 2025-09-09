PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Flucht vor Identitätsfeststellung

Varel (ots)

Am Montagnachmittag (08.09.2025) kam es gegen 17:10 Uhr am Bahnhof in Varel zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 17-Jähriger Widerstand gegen eingesetzte Beamte leistete.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Jugendliche zuvor eine Leistung erschlichen. Noch vor einer beabsichtigten Identitätsfeststellung flüchtete er vor den Polizeikräften und versteckte sich in einem Gebüsch.

Als er trotz Aufforderung nicht herauskam, wurde er durch die Beamten an den Armen ergriffen. Dabei versuchte er sich loszureißen und sperrte sich aktiv gegen die Maßnahmen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

