POL-WHV: Einbruch in Schule in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen Freitagabend (05.09.2025, 18:45 Uhr) und Montagmorgen (08.09.2025, 06:40 Uhr) kam es in der Warthestraße zu einem Einbruch in die dortige Förderschule. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Schulgelände und entnahmen Werkzeuge aus einem Schuppen. Im Gebäude wurde zudem versucht, eine Holztür zu einem Klassenraum aufzuhebeln.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Warthestraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

