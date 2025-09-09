Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Schule in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Zwischen Freitagabend (05.09.2025, 18:45 Uhr) und Montagmorgen (08.09.2025, 06:40 Uhr) kam es in der Warthestraße zu einem Einbruch in die dortige Förderschule. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Schulgelände und entnahmen Werkzeuge aus einem Schuppen. Im Gebäude wurde zudem versucht, eine Holztür zu einem Klassenraum aufzuhebeln.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Warthestraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell