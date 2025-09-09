Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Wohnung in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 08.09.2025 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Ahmstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine 50-jährige Frau über eine geöffnete Terrassentür die Wohnung einer Geschädigten. Aus dem Portemonnaie entwendete sie eine Kreditkarte. Während der Tat befand sich die Geschädigte in der Wohnung, bemerkte den Diebstahl jedoch erst später. Mit der Karte wurde versucht, Bargeld abzuheben, außerdem erfolgte eine unberechtigte Bezahlung.
Die Beschuldigte konnte angetroffen werden. Die entwendete Kreditkarte wurde aufgefunden.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
