Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Montagvormittag (08.09.2025) kam es gegen 11:55 Uhr im Kreuzungsbereich Banter Weg / Weserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf das Motorrad eines 62-jährigen Fahrers auf. Durch den Aufprall verkeilte sich das Motorrad im Kühlergrill des Pkw. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
