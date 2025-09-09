PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Wilhelmshaven

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Wilhelmshaven
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag (08.09.2025) kam es gegen 11:55 Uhr im Kreuzungsbereich Banter Weg / Weserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf das Motorrad eines 62-jährigen Fahrers auf. Durch den Aufprall verkeilte sich das Motorrad im Kühlergrill des Pkw. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:51

    POL-WHV: Unfall mit junger E-Scooter-Fahrerin - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.09.2025 kam es gegen 07:45 Uhr im Bereich Salzastraße / Posener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer von der Salzastraße nach rechts in die Posener Straße einbiegen. Von rechts näherte sich ein etwa 10-12 Jahre altes Mädchen mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg. Vor dem Pkw stürzte ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:45

    POL-WHV: Unterbringungsbeschluss nach Brandserie in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Nach einer Serie von Container- und Fahrzeugbränden im Stadtgebiet Wilhelmshaven erließ am vergangenen Freitag (05.09.2025) auf Anregung der Polizei Wilhelmshaven und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg das Amtsgericht Oldenburg einen richterlichen Unterbringungsbefehl gemäß § 126a der Strafprozessordnung gegen eine 25-jährige Wilhelmshavenerin. Ein solcher Unterbringungsbeschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren