Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Graffiti-Schmierereien in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntag (17.08.2025) wurde an einer Mauer der ehemaligen 3. Einfahrt auf der Schleuseninsel ein großflächiges Graffiti festgestellt. Es zeigt den Schriftzug "ROSE" sowie die weiteren Kürzel "MDR" und "AVZ".
Der Schriftzug "ROSE" konnte zudem an weiteren Örtlichkeiten im Stadtgebiet festgestellt werden.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zu den Schmierereien oder zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.
