Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz nach Streitigkeit in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.09.2025) kam es gegen 02:45 Uhr in einer Wohnung in der Cirksenastraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 51-jährige Frau die Wohnung eines 65-jährigen Bekannten nicht verlassen. Beim Eintreffen der Polizei weigerte sie sich weiterhin und zweifelte zudem an, dass es sich bei den eingesetzten Kräften um Polizeibeamte handele. Erst nach der Androhung von Zwangsmitteln verließ die stark alkoholisierte Frau die Wohnung.

Ein strafrechtlich relevantes Geschehen lag nicht vor.

