Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Radfahrer nach Unfall in Jever verletzt
Jever (ots)
Donnerstag (07.08.2025) kam es gegen 11:00 Uhr in der Schulstraße, in Höhe der Hausnummer, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 95-jähriger Radfahrer beim Überholen von einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer an der Schulter touchiert. Der Senior stürzte daraufhin und zog sich Frakturen am Sprunggelenk sowie am Handgelenk zu. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt.
Der überholende Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
