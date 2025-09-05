PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Radfahrer nach Unfall in Jever verletzt

Jever (ots)

Donnerstag (07.08.2025) kam es gegen 11:00 Uhr in der Schulstraße, in Höhe der Hausnummer, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 95-jähriger Radfahrer beim Überholen von einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer an der Schulter touchiert. Der Senior stürzte daraufhin und zog sich Frakturen am Sprunggelenk sowie am Handgelenk zu. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt.

Der überholende Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

