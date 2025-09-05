Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Verursacher durch Zeugenhinweise ermittelt
Schortens (ots)
Am Donnerstagvormittag (04.09.2025) kam es gegen 10:00 Uhr in der Menkestraße, in Höhe des Hörgeräte-Geschäfts, zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 21-jähriger Autofahrer seinen Pkw entgegengesetzt der Fahrtrichtung in eine Parkbucht einparken. Dabei übersah er den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer Geschädigten und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.
Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell