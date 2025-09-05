Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Verursacher durch Zeugenhinweise ermittelt

Schortens (ots)

Am Donnerstagvormittag (04.09.2025) kam es gegen 10:00 Uhr in der Menkestraße, in Höhe des Hörgeräte-Geschäfts, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 21-jähriger Autofahrer seinen Pkw entgegengesetzt der Fahrtrichtung in eine Parkbucht einparken. Dabei übersah er den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer Geschädigten und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell