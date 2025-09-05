Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) kam es gegen 15:50 Uhr in einem Supermarkt in der Friedenstraße zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte sich eine 45-jährige Frau mit einem gefüllten Einkaufswagen an die Kasse, an der ihr 20-jähriger Sohn als Kassierer tätig war. Es wurde jedoch nur ein Teil der Ware erfasst und von der Frau bezahlt, während ein erheblicher Teil nicht abgerechnet wurde. Anschließend passierte sie den Kassenbereich.

Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Nach dem Passieren der Kasse wurde die Frau auf den Diebstahl angesprochen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

