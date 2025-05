POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.05.2025 gegen 15:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Parfümflaschen aus einer Drogerie in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierfür steckte dieser die Flaschen in eine mitgeführte Papiertüte und verließ im Anschluss das Ladengeschäft. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 793 Euro. Der Täter konnte lediglich durch einen Zeugen ...

