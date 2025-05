Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2025, 20:00 Uhr bis zum 17.05.2025, 13:30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegels eines KIA, welcher in der Weinstraße in 67434 Neustadt/W. geparkt war, beschädigt. Ferner wurde am 17.05.2025 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr die Fahrerseite eines Volvos, welcher ordnungsgemäß in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. geparkts war, durch bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. In beiden Fällen entfernte sich die Unfallverursache unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Neustadt/W. bittet daher Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Taten machen können, sich bei dieser zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell