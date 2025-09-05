PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.08.25, gegen 16.25, kam es in der Posener Straße, Höhe Haus Nr. 55 zu einem Verkehrsunfall.

Dort wurde ein grauer Opel durch einen silberfarbenen Hyundai, der plötzlich auf der Straße wendete, beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:04

    POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) kam es gegen 15:50 Uhr in einem Supermarkt in der Friedenstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte sich eine 45-jährige Frau mit einem gefüllten Einkaufswagen an die Kasse, an der ihr 20-jähriger Sohn als Kassierer tätig war. Es wurde jedoch nur ein Teil der Ware erfasst und von der Frau bezahlt, während ein erheblicher Teil nicht abgerechnet wurde. Anschließend passierte sie den ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 16:11

    POL-WHV: Illegale Abfallablagerung auf Kirchengelände in Varel - Polizei bittet um Hinweise

    Varel (ots) - Am Donnerstagvormittag (28.08.2025, 10:39 Uhr) meldete ein Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, dass auf dem Gelände am Schlossplatz mehrere Eimer mit unbekanntem Inhalt abgestellt worden seien. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte insgesamt acht ältere, geschlossene Eimer mit Bitumen fest. Aus den Behältern trat kein Inhalt aus. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:40

    POL-WHV: Nägel auf Parkplatz ausgelegt - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Seit dem 25.02.2025 bis zum 27.08.2025 kam es dreimal zu Vorfällen auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Kieler Straße. Unbekannte legten Nägel sowohl auf der Fahrbahn als auch in der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes aus. Durch das Auslegen solcher Gegenstände wird nicht nur Sachschaden an Fahrzeugen riskiert, sondern auch die Sicherheit von Personen erheblich gefährdet. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren