Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 31.08.25, gegen 16.25, kam es in der Posener Straße, Höhe Haus Nr. 55 zu einem Verkehrsunfall.
Dort wurde ein grauer Opel durch einen silberfarbenen Hyundai, der plötzlich auf der Straße wendete, beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
