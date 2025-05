Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche greifen Altenheimmitarbeitende an: Polizei bittet um Hinweise - 2505054

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, 11. Mai 2025, griffen fünf Jugendliche in Monheim am Rhein einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin eines Altenheims an und verletzten diese leicht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:45 Uhr bemerkte ein 32-jähriger Mitarbeiter eines Altenheims am Ernst-Reuter-Platz fünf Jugendliche, die sich unerlaubterweise auf der Terrasse der Alteneinrichtung aufhielten. Als er sie aufforderte zu gehen, reagierten diese aggressiv und schlugen gemeinsam auf den Mitarbeiter ein. Auch eine zu Hilfe eilende 37-jährige Mitarbeiterin des Seniorenheims wurde angegriffen. Beide wurden leicht verletzt, der 32-Jährige musste stationär behandelt werden.

Die unbekannten Täter entfernten sich in Richtung der Volkshochschule. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Zeugen beschreiben sie wie folgt: Circa 15 bis 18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild. Ein Täter trug ein weißes T-Shirt, ein weiterer eine schwarze Cap.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat auf der Terrasse des Altenheims am Ernst-Reuter-Platz beobachtet und kann Angaben zu den fünf Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell