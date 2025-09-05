PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) wurde zwischen 16:55 Uhr und 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße der ordnungsgemäß geparkte Pkw einer Geschädigten, ein weißer Tesla, an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der/die Verursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach ersten Angaben stand vor dem Tesla ein Kastenwagen; die sich dort befindlichen Personen wurden von der Geschädigten angesprochen und verneinten eine Beteiligung. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu beteiligten Fahrzeugen/Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter 04461/7449-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

