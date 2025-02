Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Polizeistreife mit Hitlergruß salutiert

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 02:25 Uhr, ist ein Mann nach dem Aufzeigen des Hitlergrußes in der Hauptstraße in Wehr kontrolliert worden. Beim Vorbeifahren eines Streifenwagens salutierte ein 20-Jähriger in Richtung der Polizeibeamten den sogenannten "Hitlergruß". Der betrunkene Heranwachsende wurde kontrolliert. Eine Strafanzeige wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und eine Unterrichtung des Dezernats Staatsschutz sind die Folge.

