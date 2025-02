Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Nächtlicher Verkehrsrowdy betrunken unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.02.2025, gegen 02:00 Uhr, ist ein gemeldeter Verkehrsrowdy in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen unter Alkoholeinfluss kontrolliert worden. Nachdem mehrere Anrufer ein lautstark driftendes Auto meldeten, konnte ein 21jähriger Pkw-Lenker im Bereich einer Tankstelle kontrolliert werden. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer Alkohol getrunken haben könnte. Der Alkotest bestätigte den Verdacht und erbrachte einen Wert von 0,6 Promille. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeigenvorlage waren die Folge.

