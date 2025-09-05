PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Betrug durch falsche Handwerker in Zetel - Polizei warnt und bittet um Hinweise

Zetel (ots)

In der Jakob-Borchers-Straße in Zetel kam es zu einem Betrug durch zwei Männer, die sich als Mitarbeiter einer Fachfirma für Heizungsinstallationen ausgaben. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die Täter eine angebliche Reparatur an einer Therme durch, stellten im Anschluss eine überhöhte Rechnung aus und verschlimmerten den Schaden sogar noch, anstatt ihn zu beheben.

Täterbeschreibung: 

- 	beide männlich - sprachen akzentfrei Hochdeutsch 
- 	ca. 185 bis 190 cm groß 
-	kräftige/sportliche Statur 
-	schwarzes Haar, Vollbart 
-	gepflegtes Erscheinungsbild, gute Umgangsformen 
- 	bekleidet mit einer schwarzen bzw. einer blauen 
	Cargo-Arbeitshose sowie dunklem/schwarzem T-Shirt ohne Firmenaufdruck 
-	führten kein Werkzeug mit 
-	im Nahbereich war kein Firmenfahrzeug geparkt

Die Polizei Varel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

