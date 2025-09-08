PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht an der Vareler Schleuse - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Bereits am Dienstag (26.08.2025) kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Vareler Schleuse zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Verursacher mit einem Gespann aus Pkw und Anhänger, auf dem ein Boot transportiert wurde, auf dem Parkplatz. Beim Zurücksetzen übersah er eine 61-jährige Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau zog sich Verletzungen zu.

Anstatt die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

