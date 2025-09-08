Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfall mit junger E-Scooter-Fahrerin - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Am 05.09.2025 kam es gegen 07:45 Uhr im Bereich Salzastraße / Posener Straße zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer von der Salzastraße nach rechts in die Posener Straße einbiegen. Von rechts näherte sich ein etwa 10-12 Jahre altes Mädchen mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg. Vor dem Pkw stürzte sie zu Boden. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Noch bevor der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verlassen konnte, stand die E-Scooter-Fahrerin wieder auf und setzte ihre Fahrt fort.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet insbesondere die E-Scooter-Fahrerin sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell