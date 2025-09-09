Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl - Kostenlose Codierung und Registrierung auf dem Vareler Kramermarkt

Varel (ots)

Am kommenden Sonntag (14.09.2025) bieten die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde auf dem Vareler Kramermarkt erneut eine kostenlose Fahrradcodierung und -registrierung an.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger in der Obernstraße die Möglichkeit, ihr Fahrrad mit einer individuellen Codiernummer versehen zu lassen. Diese Aktion findet ausschließlich an solchen Aktionstagen statt.

"Die Fahrradcodierung ist ein wirksamer Baustein im Diebstahlschutz", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel. "Mit dem Gravurgerät wird im Rahmen des Fahrrades eine individuelle Nummer angebracht, anhand derer wir Eigentümer schnell feststellen können. So können wir bei Kontrollen entwendete Fahrräder erkennen und auch Fundfahrräder rasch zuordnen."

So funktioniert die Codierung:

Die Gravur wird in den Rahmen eingebracht und mit einer durchsichtigen Klebefolie gegen Korrosion geschützt.

Vor der Codierung ist eine schriftliche Einverständniserklärung erforderlich.

Für Fahrräder von Kindern und Jugendlichen muss ein Erziehungsberechtigter unterschreiben.

Die Codiernummer setzt sich aus einem Gemeinde- und Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie den Initialen des Eigentümers zusammen.

Bei Umzug oder Verkauf kann eine neue Codierung erfolgen, oder die Berechtigung wird per Kaufvertrag nachgewiesen.

Zusätzlich wird die kostenlose Fahrradregistrierung angeboten, die eine schnelle Fahndung und Zuordnung im Verlustfall ermöglicht.

"Mit der Codierung Ihres Fahrrades helfen Sie, die Zahl der Fahrraddiebstähle zu reduzieren", betont Schnettler. "Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot, schützen Sie Ihr Eigentum und leisten Sie zugleich einen Beitrag zur Kriminalprävention."

Die Aktion unterstützt die landesweite Kampagne "Protect your Bike" der Polizei Niedersachsen, die sich insbesondere dem Schutz von Pedelecs und E-Bikes widmet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell