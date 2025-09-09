PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl - Kostenlose Codierung und Registrierung auf dem Vareler Kramermarkt

Varel (ots)

Am kommenden Sonntag (14.09.2025) bieten die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde auf dem Vareler Kramermarkt erneut eine kostenlose Fahrradcodierung und -registrierung an.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger in der Obernstraße die Möglichkeit, ihr Fahrrad mit einer individuellen Codiernummer versehen zu lassen. Diese Aktion findet ausschließlich an solchen Aktionstagen statt.

"Die Fahrradcodierung ist ein wirksamer Baustein im Diebstahlschutz", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel. "Mit dem Gravurgerät wird im Rahmen des Fahrrades eine individuelle Nummer angebracht, anhand derer wir Eigentümer schnell feststellen können. So können wir bei Kontrollen entwendete Fahrräder erkennen und auch Fundfahrräder rasch zuordnen."

So funktioniert die Codierung:

Die Gravur wird in den Rahmen eingebracht und mit einer durchsichtigen Klebefolie gegen Korrosion geschützt.

Vor der Codierung ist eine schriftliche Einverständniserklärung erforderlich.

Für Fahrräder von Kindern und Jugendlichen muss ein Erziehungsberechtigter unterschreiben.

Die Codiernummer setzt sich aus einem Gemeinde- und Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie den Initialen des Eigentümers zusammen.

Bei Umzug oder Verkauf kann eine neue Codierung erfolgen, oder die Berechtigung wird per Kaufvertrag nachgewiesen.

Zusätzlich wird die kostenlose Fahrradregistrierung angeboten, die eine schnelle Fahndung und Zuordnung im Verlustfall ermöglicht.

"Mit der Codierung Ihres Fahrrades helfen Sie, die Zahl der Fahrraddiebstähle zu reduzieren", betont Schnettler. "Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot, schützen Sie Ihr Eigentum und leisten Sie zugleich einen Beitrag zur Kriminalprävention."

Die Aktion unterstützt die landesweite Kampagne "Protect your Bike" der Polizei Niedersachsen, die sich insbesondere dem Schutz von Pedelecs und E-Bikes widmet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:17

    POL-WHV: Motorraddiebstahl aus Garage in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Zwischen Freitag, den 29.08.2025 (12:00 Uhr), und Montag, den 08.09.2025 (09:30 Uhr), wurde in der Kasinostraße ein hochwertiges Motorrad entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen bohrten bislang unbekannte Täter das Garagentor auf und entwendeten aus der Garage das Motorrad des Geschädigten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Maschine der Marke Habermann im Wert von knapp 40.000 Euro. Die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:04

    POL-WHV: Einbruch in Schule in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Zwischen Freitagabend (05.09.2025, 18:45 Uhr) und Montagmorgen (08.09.2025, 06:40 Uhr) kam es in der Warthestraße zu einem Einbruch in die dortige Förderschule. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Schulgelände und entnahmen Werkzeuge aus einem Schuppen. Im Gebäude wurde zudem versucht, eine Holztür zu einem Klassenraum aufzuhebeln. Die Polizei ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:53

    POL-WHV: Diebstahl aus Wohnung in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 08.09.2025 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Ahmstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine 50-jährige Frau über eine geöffnete Terrassentür die Wohnung einer Geschädigten. Aus dem Portemonnaie entwendete sie eine Kreditkarte. Während der Tat befand sich die Geschädigte in der Wohnung, bemerkte den Diebstahl jedoch erst später. Mit der ...

    mehr
