Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Motorraddiebstahl aus Garage in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Zwischen Freitag, den 29.08.2025 (12:00 Uhr), und Montag, den 08.09.2025 (09:30 Uhr), wurde in der Kasinostraße ein hochwertiges Motorrad entwendet.
Nach bisherigen Erkenntnissen bohrten bislang unbekannte Täter das Garagentor auf und entwendeten aus der Garage das Motorrad des Geschädigten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Maschine der Marke Habermann im Wert von knapp 40.000 Euro.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kasinostraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrads geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.
