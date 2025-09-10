Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei ermittelt nach zwei Ladendiebstählen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es in der Innenstadt zu zwei Ladendiebstählen, die beide einer 33-jährigen Frau zugeordnet werden konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete die Beschuldigte zunächst gegen 16:00 Uhr Unterwäsche im Wert von rund 36 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße.

Etwa 15 Minuten später betrat dieselbe Frau eine Drogeriefiliale in der Nordseepassage. Dort steckte sie Waren im Wert von knapp 53 Euro in einen Rucksack und in ihre Jacke. Nachdem sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatte, wurde sie durch einen Ladendetektiv angesprochen. Das Diebesgut konnte im Markt verbleiben. Im weiteren Verlauf wurde auch das zuvor unentdeckte Diebesgut aus dem Bekleidungsgeschäft aufgefunden und dorthin zurückgegeben.

Gegen die 33-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

