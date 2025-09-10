Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Spendendose in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine 35-jährige Frau eine im Kassenbereich aufgestellte Spendendose des Kinder- und Jugendhospizes. Die Dose wurde kurz darauf durch Zeugen aufgefunden und an zufällig vorbeikommende Polizeibeamte übergeben.
Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Beschuldigte wenig später in örtlicher und zeitlicher Nähe angetroffen werden. Bei ihr wurden ein 50-Euro-Schein, diverses Münzgeld sowie ein Multitool als mutmaßliches Tatmittel aufgefunden und sichergestellt.
Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.
