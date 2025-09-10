PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl von Spendendose in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine 35-jährige Frau eine im Kassenbereich aufgestellte Spendendose des Kinder- und Jugendhospizes. Die Dose wurde kurz darauf durch Zeugen aufgefunden und an zufällig vorbeikommende Polizeibeamte übergeben.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Beschuldigte wenig später in örtlicher und zeitlicher Nähe angetroffen werden. Bei ihr wurden ein 50-Euro-Schein, diverses Münzgeld sowie ein Multitool als mutmaßliches Tatmittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

