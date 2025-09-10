Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Radfahrer durch Pkw-Fahrer bedrängt und beleidigt - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen (09.09.2025) kam es gegen 09:00 Uhr in der Bremer Straße zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen wies der Radfahrer einen entgegenkommenden Pkw-Führer mittels Handzeichen auf die mutmaßliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hin. Der Autofahrer täuschte daraufhin an, den Radfahrer anfahren zu wollen, lenkte sein Fahrzeug jedoch knapp zuvor wieder auf die eigene Fahrspur.

Im Anschluss hielt der Pkw-Fahrer an und beleidigte den Radfahrer. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

