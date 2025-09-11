Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall zwischen Pkw-Fahrerin und 80-Jährigem in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch (10.09.2025) kam es gegen 16:20 Uhr in der Straße Am Sielk in Schortens zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Frau mit ihrem Pkw an einem 80-jährigen Mann vorbei. Dieser schlug mit seinem Gehstock auf das Fahrzeug ein, stürzte dabei jedoch und verletzte sich. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann unter anderem auf einem Stuhl sitzend mitten auf der Fahrbahn. Es wird vermutet, dass dies dem Zweck diente, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf die dort geltende Schrittgeschwindigkeit zu reduzieren.

Nach derzeitigem Stand trat der 80-Jährige einige Meter vor, auf die linke Fahrbahnseite, woraufhin die Pkw-Fahrerin mit geringer Geschwindigkeit und seitlichem Abstand an ihm vorbeifuhr. Auf Höhe des Hinterreifens schlug er mindestens zwei Mal mit seinem Gehstock gegen den Pkw. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall.

Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

