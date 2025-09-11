Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande

Sande (ots)

Am Mittwochvormittag (10.09.2025) kam es gegen 10:40 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 88-jähriger Autofahrer vorwärts in eine Parklücke ein und streifte dabei mit dem hinteren rechten Radkasten einen bereits abgestellten Pkw. Anschließend setzte der Fahrer zurück und verließ den Parkplatz, ohne sich um die erforderliche Feststellung seiner Personalien zu kümmern - obwohl er von einer Zeugin auf den Zusammenstoß hingewiesen wurde.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell