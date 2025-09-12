Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vorgetäuschte Spendensammlung auf Parkplatz in Jever
Jever (ots)
Am Donnerstag (11.09.2025) kam es zwischen 15:45 Uhr und 15:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße zu einem Vorfall mit einer vorgetäuschten Spendensammlung.
Nach bisherigen Erkenntnissen gab ein 19-jähriger Beschuldigter gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mittäter vor, taubstumm zu sein, um auf diese Weise Spenden von Passanten zu sammeln. Die Angaben waren jedoch frei erfunden.
Vor Ort konnten zwei Geschädigte ermittelt werden. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
