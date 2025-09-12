PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. September 2025 kam es gegen Mitternacht auf der Fedderwarder Landstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Straße in Richtung Fedderwarden, als sie von einem schwarzen Kleinwagen mit so geringem Abstand überholt wurde, dass sie nach rechts ausweichen musste und zu Fall kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

