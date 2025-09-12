Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. September 2025 kam es gegen Mitternacht auf der Fedderwarder Landstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Straße in Richtung Fedderwarden, als sie von einem schwarzen Kleinwagen mit so geringem Abstand überholt wurde, dass sie nach rechts ausweichen musste und zu Fall kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

