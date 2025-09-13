PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungsbrand in Gelnhausen Hailer und Festnahme in Bad Soden-Salmünster

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hund nach Wohnungsbrand gestorben - Gelnhausen Hailer

Durch die Rettungsleitstelle wurde gegen 04:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Brühlstraße gemeldet. Das Feuer brach im Erdgeschoß des Einfamilienhauses aus und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die 53-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Für ihren Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ob eine defekte Heizdecke für den Brand ursächlich war, ist nun Gegenstand weiterer Brandermittlungen durch die Kriminalpolizei. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die 53-Jährige kommt bei Angehörigen unter. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

2. Festnahme nach Alarm - Bad Soden-Salmünster

Gegen 00:30 Uhr stellte ein Hauseigentümer in der Fuldaer Straße im Bereich der niedrigen Hausnummern einen mutmaßlichen Einbrecher auf seinem Grundstück fest. Mithilfe von Überwachungskameras konnte er beobachten, wie sich der Mann unberechtigt auf der rückwärtigen Terrasse aufhielt. Durch die Alarmauslösung flüchtete der Mann vom Grundstück. Er konnte jedoch wenig später anhand der Personenbeschreibung durch eine Streife der Polizeistation Bad Orb im Nahbereich gestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde anschließend in eine Frankfurter Justizvollzugsanstalt gebracht.

Offenbach am Main, 13.09.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

