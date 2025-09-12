Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Autobahn 3 / Gemarkung Obertshausen (ots)

(cl) Auf der Autobahn 3 hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug und ein 32 Jahre alter VW-Fahrer schwere Verletzungen zuzog.

In Fahrtrichtung Frankfurt verlangsamte sich um kurz vor 19 Uhr augenscheinlich der Fahrzeugverkehr etwa in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines VW Up erkannte dies nach ersten Erkenntnissen offenbar zu spät und fuhr in das Heck eines VW Touran, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde. Infolge des Aufpralls schleuderte der VW Up gegen eine Betonleitwand und überschlug sich offensichtlich mehrfach.

Der 32-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-jährige Touran-Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn 3 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge dauern derzeit noch an.

Zeugen des Unfallgeschehens sowie Verkehrsteilnehmende, deren Fahrzeuge durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Südosthessen unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 12.09.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell