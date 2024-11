Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Baustellenmaterial in Gersheim-Reinheim

Gersheim (ots)

Im Zeitraum 11.11.2024, 19:30 Uhr, bis 12.11.2024, 11:00 Uhr, kam es zum Diebstahl von Baustellenmaterial in der Saarlandstraße in Gersheim-Reinheim. Konkret entwendeten bislang unbekannte Täter am Ortsausgang in Richtung Gersheim mehrere Schrankenzäune, Warnbaken und Fußplatten, die Fußgänger an einer Baustelle auf dem Gehweg vorbeiführen sollten. Die Ausmaße des Diebesgutes lassen annehmen, dass ein Abtransport via Fahrzeug erfolgt ist.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 068411060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell