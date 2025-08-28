PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wasserliesch

Wasserliesch (ots)

Am Donnerstag, den 28.08.2025, zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Gymnastikhalle der Grundschule in Wasserliesch, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, den PKW, einen dunkelgrauen BMW der Geschädigten. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den PKW der Geschädigten im rechten Bereich des Fahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um ein PKW in blauer Farbe gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-9155-0
www.pisaarbburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

