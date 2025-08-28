Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der Emil-Kirschmann-Brücke

Idar-Oberstein (ots)

Am 27. August 2025, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es auf der Emil-Kirschmann-Brücke in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrszeichen, während er vermutlich von der Emil-Kirschmann-Brücke nach links in die Mainzer Straße einbiegen wollte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

