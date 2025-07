Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Mitarbeiter eines Telefonanbieters gelangen in Wohnungen

Neuss (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Wolkerstraße klingelte es am Dienstag (08.07.), gegen 12:45 Uhr, an der Wohnungstür einer 86-Jährigen. Die vermeintlichen Mitarbeiter eines Telefonanbieters gaben an, dass sie die Internetdosen kontrollieren müssen. Dazu lies die Seniorin die Unbekannten in die Wohnung. Kurze Zeit später verließen sie die Örtlichkeit und die Dame bemerkte, dass Schmuck entwendet wurde. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei Männer, welche circa 20 bis 25 Jahre alt und circa 180 bis 185 Zentimeter groß seien. Sie sollen beide eine Handwerkerhose getragen haben.

Ebenfalls am Dienstag kam es bereits gegen 10 Uhr an der Daimlerstraße zu einem gleichgelagerten Fall. Auch hier gaben sich zwei Männer als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus und gelangten so in die Wohnung einer 83-jährigen Neusserin. Nachdem man die Internetdosen kontrolliert habe, verließen die Tatverdächtigen die Wohnung. Es wurde eine Silbermünze entwendet.

Der eine mutmaßliche Betrüger sei circa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er habe weiße Turnschuhe mit Muster getragen sowie eine blaue Jeanshose und ein weißes Shirt. Der zweite Unbekannte sei circa 30 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Hose, weiße Turnschuhe mit Mustern und eine schwarze glänzende Jacke.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder per Mail an poststellle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl in Wohnung gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell