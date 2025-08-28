Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Baustellengelände in Horbruch

Horbruch (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, dem 26.08.2025, ab 16:00 Uhr, bis Donnerstag den 28.08.2025, bis 08:00 Uhr, kam es in der Straße Unterdorf in 55483 Horbruch zu einem Diebstahl eines Rüttelstampfers. Hierbei haben bislang unbekannte Täter den Rüttelstampfer aus dem Baustellengelände entwendet. Bei dem Rüttelstampfer handelt es sich um das Modell BT 65 der Marke Bomag in den Farben Schwarz und Gelb. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell