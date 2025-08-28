Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Ermesgraben

Schweich (ots)

Am Donnerstag, 28.08.2025 kam es zwischen 11:00 und 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Ermesgraben in Schweich. Die Geschädigte befand sich zu dieser Zeit beim Einkaufen und stellte bei ihrer Rückkehr eine Beschädigung an ihrem PKW fest. Am PKW entstand ein Sachschaden im Heckbereich im niedrigen vierstelligen Betrag. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Personen, die Angaben zu dem bislang unbekannten flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

