Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Abbiegeunfall - ein schwer verletzter Rollerfahrer (26.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein schwer verletzter Rollerfahrer und Sachschäden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag, gegen 7 Uhr, auf der Einmündung aus der Villinger- und Schwarzwaldstraße passiert ist. Eine 53-Jährige bog von der Schwarzwaldstraße nach links auf die Villinger Straße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen, der dort in Richtung Stadtmitte fuhr. Sie stieß mit ihrem Toyota auf der Einmündung mit dem Piaggio-Roller zusammen und der Rollerfahrer stürzte auf die Straße. Dadurch verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

