Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfanne auf dem Herd stehen gelassen

Jena (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Mittwochabend in einem Wohnblock in der Stauffenbergstraße gekommen. Ein Pärchen hatte sich in einer Pfanne in ihrer Küche Essen zubereitet und anschließend vergessen, den Herd abzustellen. Das darin befindliche Öl erhitzte sich so stark, dass es zum Brand kam. Die beiden Bewohner verließen jedoch zwischenzeitlich die Wohnung und bekamen das Gesehen erst mit, als die Einsatzkräfte vor dem Haus standen. Glücklicherweise war die Wohnung nach dem Löscheinsatz weiterhin bewohnbar. Neben der Gefahr, die von solch einem Versehen ausgeht, ist ein Sachschaden von circa 5.000 in dem Raum entstanden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

