Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit endet mit Fäusten

Jena (ots)

Ein Streit unter Jugendlichen eskalierte am Mittwochnachmittag vor einem Supermarkt in der Max-Steenbeck-Straße. Beide gingen anschließend mit Fäusten aufeinander los, sodass die Polizei gerufen wurde. Die Streithähne konnten vor Ort durch einen Zeugen getrennt werden, sodass sie sich langsam beruhigten. Einer der beiden musste zur weiteren Untersuchen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei übergab den anderen Leichtverletzten an seine Erziehungsberichtigten. Es wird gegen beide nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell