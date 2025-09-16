Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Kollision zweier Autos

Schlüchtern (ots)

(lei) Ein schwerer Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand, hat sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 3292 zugetragen.

Ein 19-Jähriger Audi-Fahrer war demnach gegen 17.50 Uhr von Hintersteinau kommend in Richtung Wallroth unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet, wo ihm eine 43-Jährige in ihrem Ford entgegenkam. Infolge der Kollision beider Autos, bei der der Audi etwa zehn Meter abseits der Fahrbahn im Feld zum Stehen kam, zog sich die 43-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Sie und eine 13-jährige Beifahrerin, die leicht verletzt wurde, kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige und dessen 29 Jahre alter Beifahrer blieben offenbar unverletzt.

An dem A5 und dem Ranger, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell