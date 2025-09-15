Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: #AktionSchutzschild: Weitere Informationsveranstaltung zur Prävention sexualisierter Gewalt

Gelnhausen (ots)

(lei) Das Polizeipräsidium Südosthessen führte am vergangenen Freitag seine erfolgreiche Präventionskampagne "#AktionSchutzschild" mit einer weiteren Informationsveranstaltung fort. Gastgeber war das Bildungshaus der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH in Gelnhausen. Ziel der hessenweiten Initiative ist es, Kinder und Jugendliche wirksam vor sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu schützen.

Rund 90 pädagogische Fachkräfte aus dem Main-Kinzig-Kreis - darunter Grundschullehrkräfte, Kindertagespflegepersonen, Schulsozialarbeiterinnen sowie Erzieherinnen und Erzieher - nahmen an der dreieinhalbstündigen Veranstaltung teil. Rebecca Müller, Hausherrin des Bildungshauses, und der stellvertretende Leiter des Stabsbereichs E 4, Regierungsrat Erdogan Karakaya, begrüßten die Teilnehmenden.

Die Veranstaltung wurde vom Leiter der regionalen Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt in Südosthessen, Reinhard Zellmann, organisiert und moderiert. Fachkundige Referentinnen und Referenten informierten umfassend über aktuelle Erkenntnisse, Täterstrategien und präventive Maßnahmen. So erläuterten Marcel Kuring und Ismail Hutzel vom Zentralkommisariat "FOKUS" zunächst die Vorgehensweisen von Tätern sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und gaben konkrete präventive Empfehlungen der Polizei. Im Anschluss berichtete Michael Schrod, Opferschutzkoordinator der Polizeidirektion Main-Kinzig, ausführlich über die Arbeit des polizeilichen Opferschutzes und stellte Hilfsangebote für Betroffene vor. Miriam Fischbach und Christiane Zehner von "pro familia Schlüchtern" stellten das Beratungsangebot "halte.punkt" vor, das speziell zum Schutz vor sexualisierter Gewalt entwickelt wurde. Weiterhin gab Dr. Sandra Gentsch vom Staatlichen Schulamt Einblicke in die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen. Von der Zentralstelle für Kinderbetreuung informierte Senita Suljkovic zudem über wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung des Kindeswohls in Kindertagesstätten. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den Informationsstand von Heinz Habermann und Gudrun Midding vom Weissen Ring, Außenstelle Main-Kinzig, die die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten ihres Vereins für Betroffene präsentierten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen dabei zentrale Fragen: Wer sind die Betroffenen? Wer sind die Täter und wie gehen sie vor? Besonders hervorgehoben wurde die Verantwortung von Eltern, Lehrkräften und Erziehenden, da Kinder sich häufig nicht selbst vor Missbrauch schützen können. Deshalb wurden Handlungsmöglichkeiten bei Verdachtsfällen ausführlich erläutert, ebenso wie Anlaufstellen für Beratung und die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit Fachstellen.

Die #AktionSchutzschild ist Teil der hessischen Kampagne "Brich dein Schweigen" und wird von der Polizei in Kooperation mit zahlreichen Netzwerkpartnern durchgeführt. Die Initiative bietet pädagogischen Fachkräften eine wichtige Plattform für Information, Austausch und Vernetzung.

Mit der Veranstaltung in Gelnhausen konnten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen inzwischen insgesamt 452 Lehrkräfte und Erziehende erreicht werden - ein bedeutender Beitrag zur Stärkung des Kinderschutzes in der Region.

Bilderquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell