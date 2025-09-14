PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstagabend, den 13.09.2025, wird gegen 21:30 Uhr ein 24-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw auf der Münsterstraße in Vechta kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem begründet ein Drogenvortest den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen, ihm wird die Weiterfahrt untersagt und es wird ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung

Pressestelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

