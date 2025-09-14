PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.09.2025, um 14:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe eine 36-jährige Saterländerin, welche mit ihrem PKW die Schwaneburger Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 13.09.2025, um 11:15 Uhr, kam es in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 72-jährige Frau aus Lorup übersah beim Einfahren in den fließenden Straßenverkehr einen 31-jährigen Friesoyther, welcher gemeinsam mit seiner 3-jährigen Tochter die Burgstraße mittels Fahrrades und Fahrradanhängers befuhr. Die Fahrzeugführerin touchierte den Fahrradanhänger, so dass dieser kippte und das Kind sowie der Vater leicht verletzt wurden.

26676 Barßel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 13.09.2025, um 20:50 Uhr, kam es auf der Hauptstraße im Nahbereich des Hafens zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 48-jähriger Mann aus Barßel, mit seinem PKW, nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen 21-jährigen Fußgänger erfasste. Der ebenfalls aus Barßel stammende junge Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491-93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

