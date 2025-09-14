Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Freitag, 12.09.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 10:30 Uhr, wurde die Heckscheibe eines auf einer Grundstückseinfahrt an der Ginsterstraße in Essen abgestellten PKW durch eine unbekannte Person mit einem Stein beschädigt. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05434 924700 mit der Polizei Essen in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 13.09.2025 gegen 17:15 Uhr befährt ein 53-Jähriger aus den Niederlanden mit einem Sattelzug die Bundesstraße 213, Ortsumgehung Cloppenburg, in Fahrtrichtung Vechta. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Mitte und Cloppenburg-Nord verliert er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallt mehrfach rechts und links gegen die Schutzplanken. Dabei wird auch die Lärmschutzwand beschädigt. Der Sattelzug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 53-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Gesicherte Informationen zur Schadenshöhe liegen zurzeit noch nicht vor.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Samstag, 13.09.2025 gegen 12:50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Emsteker die Straße Garther Heide in Emstek, kam mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei verletzte er sich schwer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 13.09.2025 gegen 20:20 Uhr befährt ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln die Bundestraße 68 in Cloppenburg, Ortsteil Stapelfeld, und beabsichtigt nach links in die Holtestraße abzubiegen. Beim Abbiegen kommt er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fährt in den Straßengraben. In Rahmen der Unfallaufnahme wird bei dem Cappelner eine Atemalkoholkonzentration von 1,50 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

