Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Streit zwischen zwei Personengruppen- Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (08.06.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Aufgrund der am frühen Sonntagmorgen in der Freiheitsstraße stattgefundenen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mindestens vier Beteiligte.

Nachdem bereits vor einem Schnellrestaurant ein verbaler Streit zwischen zwei Personengruppen stattgefunden hatte, verlagerte sich der Streit in die Freiheitstraße. Die drei später Geschädigten im Alter zwischen 18 und 21 Jahren waren nach dem Streit vor dem Schnellrestaurant mit einem Auto in die Freiheitstraße gefahren. Als sie aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, fuhr ein Auto, besetzt mit den Kontrahenten des Streites, heran. Die Gruppe von vier jungen Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren stiegen aus. Ein 18-Jähriger aus dieser Gruppe zog ein Messer und beschädigte das Auto des ebenfalls 18-jährigen Geschädigten. Anschließend richtete er eine Schreckschusspistole auf einen 21-Jährigen und schoss. Hierbei zog sich dieser eine leichte Verletzung an der Hand zu. Danach feuerte der Aggressor weitere Schüsse ab, hierbei wurde niemand verletzt. Währenddessen bedrohte ein weiterer 18-Jähriger einen 20-Jährigen mit einem Messer und hielt ihn in Schach.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen und dem Geschehen dauern an.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen, zu melden.

