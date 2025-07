Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (20.07.2025) entwendete ein bislang Unbekannter einen Roller in der Tattenbachstraße.

In der Zeit von 01.15 Uhr bis 09.15 Uhr entwendete der bislang unbekannte den Roller. Gegen 18.30 Uhr meldeten Passanten den besagten Roller am Europaplatz. Hier war der bislang unbekannte offenbar in gefährlicher Fahrweise mit dem schwarzen Roller unterwegs und soll dabei knapp an Fußgängern vorbeigefahren sein. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre, arabisches Aussehen, schwarze Kleidung

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Auch Personen, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell